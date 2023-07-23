Руководство ТЦ «Времена года» в Москве допрашивают после ЧП с гибелью людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль СК РФ у торгового центра «Времена года» в Москве

В Москве следователи допрашивают руководство торгового центра «Времена года» после гибели четырех человек при прорыве трубы с кипятком, сообщили в столичном главке СК. Специалисты ведомства также изучают изъятую из ТЦ техническую документацию, передает РЕН ТВ.

Устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников и руководство торгового центра, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.

Трубу с кипятком прорвало в ТЦ на Кутузовском проспекте 22 июля. По данным МЧС Москвы, в результате четыре человека погибли, еще 10 человек удалось эвакуировать и спасти, среди них девять госпитализированы с травмами разной степени тяжести, еще один отказался от помощи медиков. По информации столичного МЧС, на месте работали 32 единицы техники и 107 человек личного состава. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Очевидцы сообщали, что во время ЧП в торговом центре не сработала сигнализация. Снимки возможного места прорыва трубы с горячей водой в ТЦ ранее опубликовала прокуратура Москвы. Пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова обращала внимание, что все четверо погибших — женщины. СМИ писали, что все жертвы ЧП работали в магазине «Глобус Гурмэ» на минус первом этаже торгового центра, на котором, как предполагается, и прорвало трубу с кипятком.