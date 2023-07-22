Собянин пообещал помощь пострадавшим в затопленном кипятком московском ТЦ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в своем Telegram-канале оказать всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП в торговом центре «Времена года». Он также подтвердил гибель четырех человек после прорыва трубы с горячей водой.

Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь, — написал Собянин.

Кроме того, мэр выразил соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил о продолжении спасательной операции.

Ранее отмечалось, что в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, порядка 70 человек получили ожоги. Примерно 20 посетителей были заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. В администрации ТЦ заявили, что «Времена года» работают в обычном режиме, но на вопрос о прорыве трубы отвечать отказались.

По данным некоторых СМИ, торговый центр был обесточен. Заблокированные люди находились на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой. 50 пострадавших осматривает скорая: у людей ошпарены разные части тела. Три человека госпитализированы в ожоговое отделение.

В декабре в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару был присвоен четвертый номер сложности, площадь возгорания составила 7 тыс. кв. м. Видео с места событий появилось в Telegram-каналах. На кадрах видно, что огнем была охвачена кровля торгового центра, горение сопровождалось густыми клубами дыма. По словам очевидцев, также были слышны звуки взрывов.