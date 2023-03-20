SHOT: в парке Покровское-Стрешнево найдена граната

Фото: ФСБ России/ТАСС

В столичном парке Покровское-Стрешнево обнаружили гранату, сообщил Telegram-канал SHOT. Предположительно, боеприпас представляет собой советскую наступательную ручную гранату РГД-5.

Предмет, похожий на гранату, лежит недалеко от Иваньковского пруда. Сотрудники правоохранительных органов оцепила место.

Ранее жительница Тверской области нашла гранаты после отъезда квартиранта. Полиция также изъяла два пистолета Макарова, две гранаты, две тротиловые шашки и 63 патрона девятимиллиметрового калибра. Квартиру у женщины снимал житель Тверской области, работающий слесарем в автосервисе.

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