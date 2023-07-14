Съемки клипа с «огнеметом» на крыше многоэтажки в Москве попали на видео

Фото: Boris Roessler/dpa//Global Look Pres

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео съемок клипа рэпера Милиан О’Войд с «огнеметом» на крыше многоэтажки в Москве. После съемок рэпера с друзьями, помогающими снимать видео, задержала полиция.

14 июля сотрудники полиции задержали троих жителей Москвы, планировавших снять видео на крыше дома в 1-м Вражском переулке. Сообщение в экстренные службы поступило от перепуганных жильцов, заявивших о возгорании крыши. Пожар был потушен еще до приезда пожарных, а съемочная группа задержана.

Как сообщалось, поджог случайно устроил член команды музыканта, ответственный за фаер-шоу. В настоящее время сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Член садового товарищества «ДЕПСС», расположенного в Приморском крае, ранее напал на соседа с самодельным огнеметом. Конфликт между мужчинами произошел из-за хищения электроэнергии. Помимо него также пострадала председатель СНТ. Она была ранена в результате выстрела из ружья для подводной охоты.

Жители товарищества попытались задержать злоумышленника, но им это не удалось сделать. Тот скрылся в своем доме, откуда его смогли вывести только сотрудники полиции. Пострадавших в результате нападения увезла скорая помощь.