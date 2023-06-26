Появились подробности нападения «огнеметчика» на главу СНТ в Приморье Очевидец: злоумышленник воспользовался суматохой, чтобы ранить главу СНТ «ДЕПСС» в Приморье

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Свидетель нападения мужчины на двух человек в садовом товариществе «ДЕПСС» в Приморье рассказал NEWS.ru подробности произошедшего. По его словам, конфликт произошел из-за хищения электроэнергии. Злоумышленник ранил главу СНТ, воспользовавшись суматохой. Ранее стало известно, что житель поселка Трудового Владивостокского городского округа применил против соседа самодельный огнемет, а также выстрелил в шею женщине из ружья для подводной охоты.

Устроили разборки из-за хищения электроэнергии. Пожилой мужчина вынес из дома огнемет и поджег одного из мужчин — Эдуарда, который пытался отобрать огнемет. Все начали кричать, в этой суматохе пожилой мужчина подошел со спины к председателю СНТ Нине и начал целиться в нее из ружья для подводной охоты. Муж попытался закрыть собой женщину, но стрела попала ей в шею и прошила ее насквозь, — пояснил очевидец по имени Сергей.

Он добавил, что жители товарищества попытались задержать злоумышленника, но им это не удалось сделать. Тот скрылся в своем доме, откуда его смогли вывести только сотрудники полиции. Пострадавших в результате нападения увезла скорая помощь.

Председателя СНТ прооперировали, вроде все обошлось, а Эдуард находится в больнице. Он получил очень сильные ожоги, — заключил Сергей.

Инцидент в приморском СНТ произошел утром 26 июня. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство».