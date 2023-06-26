Житель Приморья поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

В Приморье житель поселка Трудовое Владивостокского городского округа напал на соседа с помощью самодельного огнемета, а также выстрелил в шею женщине из ружья для подводной охоты, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Инцидент произошел после того, как был установлен факт хищения электроэнергии. Разъяренный мужчина начал угрожать самодельным оружием, а когда сосед попытался его отобрать, тот его опалил. Пострадавшие, а также нападавший находятся в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Прокуратура Советского района города Владивостока признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «д», «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». В настоящее время как пострадавшие, так и нападавший находятся в медицинской организации, им оказывается медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По информации ведомства, у пострадавшего от огнемета ожоги 60%.

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