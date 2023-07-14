Полиция задержала молодых москвичей, затеявших съемки видео с огнеметом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали троих жителей Москвы, планировавших снять видео на крыше дома в 1-м Вражском переулке, передает телеканал РЕН ТВ. Сообщение в экстренные службы поступило от перепуганных жильцов, заявивших о возгорании крыши. Пожар был потушен еще до приезда пожарных, а съемочная группа задержана.

Полиция задержала трех молодых людей после сообщения о том, что на крыше дома в 1-м Вражском переулке произошло возгорание. <...> Полицейские обнаружили на месте огнемет и баллон с газом, которые изъяли, — уточнил источник телеканала.

По данным Telegram-канала «112», задержанные снимали видеоклип для рэпера Милиана О’Войда, купившего огнемет в интернете. Поджог случайно устроил член команды музыканта, ответственный за фаер-шоу. В настоящее время сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Член садового товарищества «ДЕПСС», расположенного в Приморском крае, ранее напал на соседа с самодельным огнеметом. Конфликт между мужчинами произошел из-за хищения электроэнергии. Помимо него, также пострадала председатель СНТ. Она была ранена в результате выстрела из ружья для подводной охоты.