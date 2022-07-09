Промчаться вдоль Кремлевской стены: в Москве прошла историческая велогонка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы прошла велогонка Cyclingrace: Кремль с участием 500 велосипедистов-любителей

9 июля 500 велосипедистов-любителей приняли участие в велогонке Cyclingrace: Кремль в центре Москвы. Они проехали по исторической трассе вдоль Кремлевской набережной, вокруг храма Христа Спасителя, Устьинского сквера и Политехнического музея.

Протяженность одного круга по историческому центру столицы составляет девять километров. В общей сложности было 10 таких кругов. На этих дорогах проводились кольцевые велогонки еще с 70-х годов прошлого века.

Каждый велогонщик получил стартовый пакет, включая номер участника и бонусы от партнеров, чип для электронного учета результата, доступ в оборудованные раздевалки, питание, а также напитки.

Организаторы велогонки вручили победителям и призерам ценные призы. Все финишировавшие участники мероприятия получили получили памятные медали.

Самые яркие кадры участников велогонки — в фотогалерее NEWS.ru.