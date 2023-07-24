Прокуратура обжаловала отказ суда отправить Лерчек под домашний арест

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Прокуратура Москвы подала апелляцию в связи с отказом Пресненского районного суда поместить блогера Валерию Чекалину «Лерчек» под домашний арест, говорится в Telegram-канале исполнительного органа. Сторона обвинения настаивает на новом рассмотрении дела, .

Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест, — говорится в сообщении.

Ранее сторона обвинения потребовала ужесточить меру пресечения блогеру. Однако решением суда был сохранен действующий ранее запрет определенных действий.

Обвинения в незаконном отмывании доходов были предъявлены Валерии Чекалиной в начале лета. Позднее блогер и ее супруг Артем Чекалин сообщили, что долг в размере 311 млн рублей им помог оплатить друг. После этого им предстояло погасить штраф и выплатить пени.

Несмотря на это, суд оставил под арестом денежные счета пары и автомобиль. Адвокат Чекалиных Константин Третьяков подал соответствующую жалобу, однако суд не удовлетворил его ходатайство.