Чекалины рассказали, кто помог им погасить долги перед налоговой Блогеры Чекалины: долг перед ФНС нам помог заплатить друг

311 миллионов рублей для погашения долга перед налоговой семейству блогеров Чекалиных дал в долг их друг-бизнесмен, сообщила пара, в интервью YouTube-каналу «Эмпатия манучи». Они хотели погасить долг самостоятельно, но им заблокировали счета.

Мы хотели сразу погасить долги, но у нас арестовали счета. Мы нашли деньги в долг у нашего друга, он за нас заплатил, — рассказал Артем Чекалин.

Лерчек (валерия Чекалина) отметила, что на праздновании дня рождения этого человека они познакомились и начали встречаться. Артем признался, что искать денег в долг было тяжело из-за того, факта, что они были необходимы в рамках уголовного дела.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Одно дело найти деньги в долг, когда у тебя нет проблем уголовных, а когда у тебя есть уголовное дело, о котором говорит вся Россия, — это задача в три раза сложнее, — говорит блогер.

Также блогеры отметили, что в перспективе им необходимо будет оплатить пени и штрафы по задолженности.

15 июня Савеловский районный суд не стал снимать блокировку со счетов Чекалиных. 4 июля Чекалины вновь будут судиться по этому поводу и потребуют признать блокировку счетов незаконной. Перед этим Чекалины пытались добиться отмены запрета на пользование интернетом, поскольку без него они не могут зарабатывать. Но суд отклонил и это требование.