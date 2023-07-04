Суд оставил под арестом счета Лерчек и её Rolls-Royce за 62 миллиона рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Савеловский суд отказался снять арест с денежных счетов и автомобилей Rolls-Royce блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина (Артемчек), сообщил ТАСС. Хотя в ходе заседания адвокат заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, расследование дела не прекратили. Изъятые машины и счета суд посчитал вещественными доказательствами и оставил под арестом.

Лерчек (Валерия Чекалина) и Артемчек (Артем Чекалин) полностью оплатили недоплату по налогам в размере 311 млн рублей еще 3 мая, об этом в суде рассказал их адвокат Константин Третьяков. В связи с этим он попросил вернуть паре ключи от их автомобилей Rolls-Royce стоимостью 62 миллиона рублей и снять блокировку с денежных счетов.

Однако прокурор возразила, что дело еще не закрыто, а изъятые машины являются вещдоками, а, значит, не могут быть возвращены до тех пор, пока расследование не завершится. Суд прислушался к доводам прокурора и оставил счета и автомобили блогеров под арестом.

Ранее суд предъявил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) обвинение в незаконном отмывании доходов, а также запретил ей пользоваться интернетом. Блогеры признались, что долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей им помог оплатить друг-бизнесмен. Предыдущее заседание по делу Чеклиных прошло в Москве 15 июня. Тогда Савеловский районный отказался стал снимать блокировку со счетов пары. В интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия манучи» Чекалины сообщили, что за последние три года получили около 11 млрд рублей дохода.