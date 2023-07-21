Лерчек отказались арестовывать Суд в Москве отказался отправлять блогера Лерчек под домашний арест

Фото: Московские суды общей юрисдикции

Валерия Чекалина (справа)

Пресненский районный суд Москвы отказался ужесточать меру пресечения блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и переводить ее под домашний арест по делу о неуплате налогов и легализации денежных средств, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. При этом для девушки продолжит действовать запрет определенных действий.

Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определенных действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, — огласил решение судья.

Неделей ранее суд не удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ об изменении меры пресечения мужу Лерчек, Артему Чекалину. Это означает, что его не отправят под домашний арест.

В начале июля суд отказался снять арест с денежных счетов и автомобиля Rolls-Royce блогеров Лерчека и ее мужа Артемчека. В ходе заседания их адвокат Константин Третьяков заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, но расследование дела не прекратили.

До этого суд предъявил Лерчек обвинение в незаконном отмывании доходов, а также запретил ей пользоваться интернетом. Блогеры признались, что долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей им помог оплатить друг-бизнесмен. Чекалины также добавили, что им предстоит выплатить пени и штраф.