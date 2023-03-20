Появилось видео приземления борта с делегацией Си Цзиньпина во Внуково

Фото: EPA/ТАСС

Си Цзиньпин, архивное фото

Борт с делегацией председателя КНР Си Цзиньпина 20 марта приземлился в московском аэропорту Внуково. Китайский лидер прибудет в столицу чуть позже.

Борт Си Цзиньпина находился на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За Boeing 747 Air China, согласно данным Flightradar24, следили более 100 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что визит Си Цзиньпина в Россию будет проходить 20–22 марта. В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и глава КНР в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерских отношений и стратегического взаимодействия двух стран, обменяются мнениями о сотрудничестве в контексте международных отношений и подпишут важные двусторонние документы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Си Цзиньпин встретятся 20 марта во второй половине дня. Он отмечал, что эта встреча будет неформальной. Официальные переговоры главы государств проведут на следующий день, то есть 21 марта.