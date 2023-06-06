Появилось видео горящей стройки на Каширском шоссе в Москве Пожар на строительной площадке на Каширском шоссе в Москве ликвидирован

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стройка загорелась на Каширском шоссе в Москве, очевидцы запечатлели пожар на видео. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили АГН «Москва», что площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

В 09:44 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу Каширское шоссе, дом 78, корпус 5. Принятыми мерами в 10:02 пожар полностью ликвидирован, — сообщили в МЧС Москвы.

На кадрах с места видно густой черный дым, который поднимается в небо над строительной площадкой рядом с проезжей частью.

Причины возгорания неизвестны.

Ранее в центре Москвы загорелось здание ресторана на Оружейном переулке. На кадрах с места было видно, как на верхних этажах бушевало пламя. Информации о пострадавших не поступало.

5 июня СМИ писали о пожаре в детском корпусе больницы в Коммунарке, из лечебного учреждения эвакуировали всех пациентов и сотрудников. Предполагалось, что возгорание началось на втором этаже. Вскоре в столичном МЧС уточнили, что пожара не было, в медучреждении произошло ложное срабатывание датчиков системы автоматического пожаротушения. Никто не пострадал.