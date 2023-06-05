В детском отделении больницы в Коммунарке произошел пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В детском корпусе больницы в Коммунарке произошел пожар, сообщает Telegram-канал SHOT. Проводится эвакуация пациентов и персонала, на место выехали экстренные службы.

По информации канала, возгорание началось на втором этаже. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

В пресс-службе МЧС России по Москве сообщили NEWS.ru, что пожара нет, датчики автоматического пожаротушения сработали ложно.

Произошло ложное срабатывание систем датчиков автоматического пожаротушения. Возгорания не было, — сообщили в МЧС.

Ранее пожар произошел в Центральной клинической больнице Новосибирска. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для ликвидации огня были задействованы 108 человек и 37 единиц техники. Спасатели тушили загоревшуюся кровлю лечебного учреждения почти восемь часов. Все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в помещении склада на юге Москвы. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В ходе горения строение обрушилось.