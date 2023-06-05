В центре Москвы в Оружейном переулке загорелся ресторан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы в Оружейном переулке загорелось здание ресторана, сообщает «360». Судя по опубликованным кадрам, пламя бушует на верхних этажах малоэтажной постройки.

В пресс-службе МЧС России по Москве сообщили NEWS.ru, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, площадь возгорания уточняется. Сведений о пострадавших не поступало.

05 июня 2023 года в 14:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, Оружейный переулок, д. 13, стр. 1, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в детском корпусе больницы в Коммунарке произошел пожар. Возгорание началось на втором этаже. Сведений о пострадавших не поступало. В учреждении провели эвакуацию пациентов и персонала.

До этого на юге Москвы произошел пожар в помещении склада. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В ходе горения строение обрушилось. В ходе пожара огонь также частично перешел на соседнее строение. О пострадавших не сообщалось.