Появились кадры с упавшими на автомобили деревьями из-за непогоды в Москве Несколько деревьев упали на автомобили из-за непогоды в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Несколько автомобилей оказались повреждены из-за упавших деревьев в Москве, кадры опубликовал Telegram-канал «Москва 24». На них можно увидеть последствия разгула стихии в российской столице. В общей сложности из-за ухудшения погодных условий в Москве повалены 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей.

В частности, деревья рухнули на автомобили на Реутовской улице и в районе Марьино. Из-за ЧП проезд во дворе одного из домов был заблокирован.

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц специальной техники. Аэропорты пока работают в штатном режиме, хотя имеются случаю задержки рейсов. В связи с ливнями администрация парка Горького сообщила о временном закрытии территории для жителей и гостей Москвы.

Ранее в поселке Новомихайловский под Туапсе потоки воды после мощных ливней снесли пешеходный мост. Момент крушения инфраструктуры заснял на камеру очевидец. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после буйства стихии в районе без вести пропавшими числятся четыре человека. В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень прошел в Джубге и Новомихайловском.