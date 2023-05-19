«Осторожно, новости»: москвича без повестки забрали с улицы в военкомат

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жительница Москвы обратилась в прокуратуру с заявлением на сотрудников полиции и военкомата после того, как ее 23-летнего сына, не получавшего повестку, силовики забрали в военный комиссариат Тверского района. Канал со ссылкой на пострадавшую пишет, что молодой человек смог созвониться с родителями и рассказать о случившемся, однако позже связь с ним прервалась.

По информации «Осторожно, новости», парень рассказал матери, что в военкомате ему провели медкомиссию, после чего сразу же отвезли на сборный пункт. Канал сообщает, что молодой человек писал семье сообщения, в которых говорил, что на него психологически давят, требуют подписать документы о службе и угрожают избить, если он откажется. После этого москвич сообщил, что у него отбирают телефон, уточняет «Осторожно, новости».

Канал пишет, что семья забила тревогу и обратилась в прокуратуру, после проверки сотрудники ведомства сообщили, что в военкомат парень пришел добровольно, по повестке. Сейчас, как пишет «Осторожно, новости», связь с молодым человеком пропала — родители не знают о его состоянии и местонахождении.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что военкомат признал годным и выдал повестку на прохождение военной службы 22-летнему Владимиру Арбузову, имеющему порок сердца.