Оперслужбы Москвы с 26 апреля перейдут на режим повышенной готовности

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Оперативные службы столицы с 26 апреля перейдут на режим повышенной готовности в преддверии майских праздников. Он сохранится до 12 мая. Сотрудников МЧС Москвы переводят на режим чрезвычайной ситуации, а работников МВД и Росгвардии — на усиленный режим, пишет Telegram-канал Baza.

Московские гарнизоны МЧС переводят сотрудников на график работы сутки через сутки и готовят технику для расчетов. Двух работников выставят для охраны. Кроме того, будут введены усиления и почасовые обходы территорий.

Специалистов таких ведомств, как МВД и Росгвардия, переводят на усиленный режим, который продлится до 10 мая. Режим усиления предусматривает для них график работы без выходных и отпусков.

Режим ЧС и усиления регулярно вводится перед крупным праздниками, такими как Новый год, День Победы и другие, для обеспечения большего уровня безопасности во время гуляний.

Ранее стало известно, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей на две недели. В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы.

Telegram-канал Baza при этом сообщил, что парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО, однако окончательное решение еще не принято.