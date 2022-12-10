Новорожденную девочку нашли в подъезде дома на юге Москвы Прокуратура Москвы: новорожденную девочку обнаружили в подъезде жилого дома на улице Паромная

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В подъезде жилого дома на юге Москвы на лестничной клетке обнаружили новорожденного ребенка, сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры. Девочка, рожденная примерно неделю назад, была завернута в одеяло, ей оказывают медицинскую помощь. Личность матери установлена, по предварительным данным, это женщина 1981 года рождения, ранее судимая за оставление ребенка в опасности, она объявлена в розыск.

На лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромная жильцом дома обнаружен новорожденный ребенок — девочка примерно семи дней от рождения. Новорождённая завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, она госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ, по которой ранее уже была осуждена мать девочки.

Накануне в Москве арестовали мужчину, который рано утром 6 декабря поджег квартиру с женщиной и ребенком, получившими ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Обвиняемый в суде сознался, что облил дверь квартиры растворителем, поджег и скрылся. Его заметили на записях с камер. Мужчина пробудет в СИЗО до 7 февраля, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек.