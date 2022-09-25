Названа причина расстрела отцом дочери на западе Москвы МК.RU: причиной убийства отцом приемной дочери на западе Москвы стал квартирный вопрос

Фото: moscowproc/vk.com

49-летний мужчина, застреливший приемную дочь и совершивший самоубийство на западе Москвы, некоторое время назад угрожал ей и требовал переписать на него квартиру, пишет МК.RU. Происшествие произошло на Студенческой улице недалеко от дома № 35.

В это время 30-летняя москвичка, работавшая врачом-косметологом, вышла из дома и планировала отправиться на работу на собственном внедорожнике Mitsubishi. Внезапно дорогу ей преградил отец, у которого в руках было ружье. Он выстрелил женщине в голову. Преступление увидел из окна дома родственник погибшей.

По информации издания, бизнесмен и профессиональный охотник воспитывал вместе с супругой девочку с пятилетнего возраста. Супруги развелись шесть лет назад. Незадолго до этого мужчина попал в аварию, получив тяжелую травму головы и перелом позвоночника. Он чудом выжил, но в голове у него образовались четыре кисты, которые, как предположили в МК.RU, сказались на его здоровье.

После развода бывшие супруги поселились в соседних домах на Студенческой улице. При этом мужчина проживал в квартире бывшей жены. Полтора месяца назад он перестал выходить на связь с близкими и даже не поехал на открытие сезона охоты в Краснодарском крае. Родственники подали заявление о розыске, подумав, что бизнесмена могли похитить бандиты.

В середине сентября им все же удалось дозвониться до мужчины, после чего он начал посылать угрозы приемной дочери. Однажды, придя к ней на работу, он потребовал переписать на себя недвижимость.

Решайте, или вопрос я буду решать кардинально, — заявил он.

Дочь написала заявление в полицию. Родственники полагали, что мужчина сошел с ума и готовит убийство.

Ранее сообщалось, что погибшей оказалась Маргарита Кипарисова, а ее убийца — 49-летний Виктор Рубаненко. Тело застреленной было обнаружено рядом с ее автомобилем.