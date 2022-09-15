Улицу в центре Москвы перекрыли из-за подозрительного предмета

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На улице Кузнецкий Мост в центре Москвы эвакуируют людей из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщает «Москва 24». Отмечается, что улица оцеплена, на месте происшествия работают экстренные службы.

Более подробной информации о том, какой предмет оказался подозрительным, не поступало.

Ранее в Сети появилось видео, на котором слышен продолжительный вой сирены на северо-западе Москвы в районе Тушино. Предположительно, сирену включили в рамках учебной тревоги.

В июле в столичном районе Марьина Роща около 20 минут выла сирена гражданской обороны. Отмечалось, что система экстренного оповещения была включена по неосторожности и москвичам опасность не грозила.