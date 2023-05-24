На московском кладбище нашли похожий на взрывчатку предмет На Головинском кладбище в Москве нашли предмет, похожий на взрывчатку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Охранник Головинского кладбища в Москве обнаружил предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «112». На место выдвинулись экстренные службы.

Канал также сообщил, что угроза взрыва не подтверждается.

В феврале в Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами и взрывчаткой. При прохождении рамки металлоискателя у мужчины обнаружили несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

В начале мая в Ленинградской области нашли шесть предметов, визуально схожих со взрывными устройствами. До этого глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что в ночь на 1 мая в Гатчинском районе была подорвана опора ЛЭП.

По словам губернатора, электроснабжение нарушено не было, однако, по сведениям Telegram-каналов, без света остались все жители региона, получавшие электричество с Ленинградской АЭС. Позднее стало известно, что на месте ЧП были найдены еще три взрывных устройства.

В начале апреля на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере у ТЦ «Парк Хаус» обнаружили 20 гранат без запалов и гильзы от патронов. Их заметил прохожий, сообщивший о находке в полицию.