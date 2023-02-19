В Москве фанат устроил стрельбу на концерте известного рэпера SHOT: фанат устроил стрельбу на концерте рэпера Мота в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что на концерте рэп-исполнителя Мота (Матвей Мельников) в московском баре MEMO фанат музыканта устроил стрельбу. По данным канала, группа молодых людей попыталась подняться к артисту на сцену, но их не пустила охрана, после этого один человек из компании достал травматический пистолет и открыл огонь.

Начавший стрельбу находился на концерте с личной охраной, телохранители затем сами забрали у дебошира оружие, посадили его в машину и уехали в неизвестном направлении, сообщает SHOT. По информации канала, по камерам отследить автомобиль пока не удалось, так как он был припаркован далеко от бара, буйного фаната Мота ищет полиция.

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