Мужчина во время ливня в Москве выплыл на дорогу на лодке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве во время сильных дождей один из жителей выплыл на дорогу на надувной лодке в районе ЖК «Мякинино парк», фото опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, как мужчина плывет мимо проезжающих машин на надувной лодке синего цвета.

26 июля после сильных ливней в Москве затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Дождь затопил некоторые улицы в центре города. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео того, как вода попала в пассажирский автобус. На севере столицы затопило двор ЖК «Дмитровский парк». Десятки припаркованных автомобилей практически ушли под воду.

В Москве из-за тропического ливня стало темно, как поздним вечером. На видео очевидцев показано темное небо и дороги, залитые водой настолько, что от едущих машин расходятся небольшие волны.

До этого синоптик Александр Ильин пообещал жителям Москвы «погодный сюрприз». Он рассказал, что 26 и 27 июля в юго-западной части региона ожидаются сильные ливни. Дождливую погоду в Подмосковье он прогнозирует в течение всей недели.