Москвичей попросили не подходить к окнам у Поклонной горы «Осторожно, Москва»: проживающих у Поклонной горы попросили не подходить к окнам

Жителей домов у Поклонной горы на западе Москвы попросили не подходить к окнам 3 ноября из-за мероприятий ко Дню народного единства, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, проживающим в квартале «Фили Сити» сообщили об этом в рассылке от управляющей компании.

На Поклонной горе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В связи с этим будут предприниматься повышенные меры безопасности. Просьба правоохранительных органов — не подходить к окнам, выходящим на Промышленный проезд, — говорится в письме от ГК «Высота сервис».

По данным канала, такие предупреждения получили в том числе жильцы квартир, окна которых не выходят на Поклонную гору.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила россиянам, что 7 ноября начнется последняя короткая рабочая неделя в 2023 году. Она пояснила, что День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на нерабочий день, субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 6 ноября. Нечаева отметила, что работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере, а работодатель должен запрашивать согласие сотрудника выйти на работу в праздничный день.