Москвич приютил диверсантку ВСУ Mash: в Москве мужчина захотел сдать в полицию украинку, признавшуюся в помощи ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

51-летний москвич в ночь на 6 февраля хотел сдать в полицию 25-летнюю украинку, которую пригласил на застолье с улицы, передает Telegram-канал Baza. Мужчина шел в магазин за водкой, когда встретил заплаканную девушку. Он планировал выпить спиртное вместе с другом, а гостья согласилась присоединиться к ним.

После нескольких рюмок девушка призналась, что приехала в Москву с Украины и выступает против СВО. С ее слов, она даже делала схроны с оружием в Запорожье. Из-за этих заявлений москвич решил вызвать полицию. Полицейские прибыли в квартиру после третьего обращения мужчины.

В итоге в наручниках в полицию доставили двух мужчин, а не украинку. По данным Telegram-канала Mash, девушка тоже была доставлена в отделение на допрос в наручниках.

Мужчины провели в изоляторе 12 часов. Когда они протрезвели, полицейские отпустили их домой.

В конце декабря в подмосковном Долгопрудном мужчина выволок из автобуса пожилую женщину, которая критиковала СВО. Она обсуждала с пассажирами спецоперацию и обеспечение российской армии.