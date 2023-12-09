Медсестру заперли в квартире в Москве и удерживали до приезда полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медсестру, которая приехала на вызов к пациентке, силой удерживали в квартире до приезда сотрудников полиции, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, сыну пожилой женщины, к которой приехала медицинский сотрудник, не понравилось, что у девушки не было с собой терминала для оплаты за сбор анализов.

Как сообщает канал, 33-летняя девушка работает в Центре молекулярной диагностики. Накануне она приехала на Солнцевский проспект, чтобы взять кровь у пенсионерки, которая не могла дойти до лаборатории сама.

Когда пробирки наполнились, медсестра предложила три способа оплаты: переводом на карту, по QR-коду или наличными. Мужчину смутило, что у медработника не было терминала для безналичной оплаты. Он заявил, что биоматериал матери не отдаст, а девушку не выпустит.

По информации канала, девушку освободили только после прибытия правоохранителей. Москвиче теперь может грозить уголовное дело по статье о незаконном лишении человека свободы.

Ранее в Москве блогер с миллионной аудиторией Антон Дудков удерживал курьера в своей квартире за то, что молодой человек доставил ему подделку брендовой сумки. Инфлюенсер приобрел аксессуар за 500 тысяч рублей, но, когда его привезли, он пришел к выводу, что сумка неоригинальная.