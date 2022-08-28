Машина вспыхнула по ходу движения на выезде с платной дороги в Москве

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Машина загорелась на полном ходу на выезде с платной дороги M11 в Москве, сообщает «Москва 24». По информации телеканала, девушка, находившаяся за рулем транспортного средства, успела выскочить из автомобиля. Она не пострадала. На видеофрагменте, опубликованном в Сети, видно, как иномарку пытаются потушить другие водители, ставшие свидетелями случившегося. По их словам, машину не удалось спасти даже с помощью десяти огнетушителей — транспортное средство сгорело дотла.

Машина вспыхнула во время движения на выезде с платной дороги М11 в Москве. Девушка-водитель успела выскочить из авто, она не пострадала. По словам очевидцев, примерно десятью огнетушителями пытались справиться с огнем. Ничего не вышло. Машина сгорела за несколько минут, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на внутренней стороне 105-го км МКАД произошла авария, участниками которой стали легковой автомобиль, кроссовер и грузовик. Водитель легковушки не справился с управлением, подрезав внедорожник. После этого в кроссовер на полном ходу влетел КамАЗ. Грузовик со всей скорости врезался в заграждение, вылетев на противоположную часть трассы.

До этого сообщалось, что в ДТП с автобетоносмесителем на Варшавском шоссе столкнулись четыре машины. В аварии пострадали двое человек, в том числе ребенок. ДТП произошло 26 августа около 13:40 мск после того, как бетономешалка въехала в автобус, а после еще в два автомобиля.