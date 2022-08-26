Стало известно число пострадавших в ДТП с бетономешалкой на юге Москвы РЕН ТВ: в ДТП с бетономешалкой на Варшавском шоссе пострадали два человека

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В ДТП с автобетоносмесителем на Варшавском шоссе столкнулись четыре транспортных средства, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, по итогам аварии пострадали двое человек, включая ребенка. Авария произошла в районе 13:40 по мск после того, как бетономешалка въехала в автобус, а после еще в два автомобиля.

У нас появились подробности ДТП с автобусом на Варшавском шоссе в Москве. Там столкнулись сразу четыре транспортных средства. В аварии пострадали два человека, в том числе один ребенок, — сообщает телеканал.

По информации ТАСС, в результате аварии за медицинской помощью обратился один человек, который находился в автобусе. Сотрудники столичной прокуратуры поручились за проверку инцидента.

Ранее в подмосковном главке МВД России сообщили о двух погибших в результате лобового столкновения иномарок, BMW и Mercedes, в Можайском районе на трассе Уваровка — Ивакино — Можайск. Еще трое человек, среди которых двое детей 7 и 11 лет, получили травмы. По данным ведомства, девочку перевели на амбулаторное лечение.