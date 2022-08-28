В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей

На внутренней стороне 105-го км МКАД произошла авария, участниками которой стали легковой автомобиль, кроссовер и грузовик, сообщает столичный Дептранс. Водитель легковушки не справился с управлением, подрезав внедорожник. После этого в кроссовер на полном ходу влетел КамАЗ. Грузовик со всей скорости врезался в заграждение, вылетев на противоположную часть трассы. Из-за этого на трассе образовался затор. Водители могут передвигаться лишь по двум полосам из пяти. На сайте «Яндекс» карты этот участок дороги подсвечивается красным светом. Момент аварии попал на видео.

На внутренней стороне 105-го км МКАД (после развязки с Щелковским шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения грузовой автомобиль наехал на разделительное ограждение. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с шоссе Энтузиастов осуществляется по трем полосам из пяти. Для движения по внешней стороне в сторону развязки с Щелковским шоссе доступны две полосы из пяти. По возможности выбирайте пути объезда, — сказано в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России в разговоре с ТАСС подтвердили информацию, касательно ДТП.

Столкнулись три (транспортные. - NEWS.ru) единицы, без пострадавших, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в ДТП с автобетоносмесителем на Варшавском шоссе столкнулись четыре машины. В аварии пострадали двое человек, в том числе ребенок. ДТП произошло 26 августа около 13:40 мск после того, как бетономешалка въехала в автобус, а после еще в два автомобиля.