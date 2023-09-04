Крупный пожар произошел у Ленинградского вокзала в Москве Baza: пожар на складах произошел близ Ленинградского вокзала в Москве

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Крупный пожар произошел в Москве недалеко от Ленинградского вокзала, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. По имеющимся данным, там горят склады.

В 21:08 04.09.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 14

Происходит загорание кровли неэксплуатируемого отдельно стоящего строения, - говорится в сообщении.

В 21:59 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в результате поджога кучи мусора. Огонь переметнулся на складские помещения, возникло полномасштабное возгорание.

В ночь на 4 сентября сообщалось о сильном пожаре, который разгорелся на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Видном. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Видновская городская прокуратура по факту произошедшего начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства инцидента.

Ранее также стало известно о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности.

До этого в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.