Крупный пожар на территории строящегося ЖК в Москве потушили МЧС сообщило о ликвидации пожара на территории ЖК на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели полностью потушили пожар на западе Москвы, который произошел на территории строящегося жилого комплекса на улице Наташи Ковшовой в районе Очаково-Матвеевское. В столичном главке МЧС сообщили NEWS.ru, что сведений о пострадавших не поступало.

Принятыми мерами в 17:17 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили в Главном управлении МЧС по городу Москве.

Возгорание произошло на стройке по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило экстренным службам в 16:34. Огромный столб черного дыма был заметен и в соседних районах Москвы.

В компании ПИК, на чьей стройке произошло ЧП, подтвердили NEWS.ru, что пожар потушен.

Огонь не затронул корпуса домов. На место оперативно прибыли пять пожарных расчетов. <...> Пострадавших нет, причины возгорания выясняются. Никакой угрозы для строящихся зданий не было и нет. ЧП никак не повлияет на темпы строительства, — сообщили в ПИКе.

В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Очевидцы видели людей на крыше одного из строящихся зданий.

4 мая сильный пожар произошел в административном здании на Ереванской улице на юге Москвы. Люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. Информации о пострадавших не было. Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств и причин пожара на свой контроль. В тот же день в поселке Первомайское в Новой Москве загорелась бытовка. Высокий столб дыма был заметен недалеко от остановки общественного транспорта.