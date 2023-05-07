Строящийся ЖК загорелся на западе Москвы Пожар произошел на территории строящегося ЖК на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на западе Москвы на территории строящегося жилого комплекса, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, на улице Наташи Ковшовой загорелись строительные материалы на площади 40 квадратных метров.

В 16:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, улица Наташи Ковшовой, дом 17. <...> [По прибытии пожарные обнаружили, что горит] территория стройки. Происходит горение строительных материалов на открытой площадке на площади 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС.

Возгорание произошло на стройке в районе Очаково-Матвеевское. Очевидцы заметили, что на крыше одного из строящихся зданий находятся несколько человек. Пожарные уже прибыли.

На кадрах с места ЧП видно сильное задымление. Огромные облака черного дыма заметны из разных точек города.

По словам очевидцев, пожар произошел в строящемся ЖК компании ПИК, передает Readovka.

Ранее в городе Называевске под Омском при пожаре погибли два мальчика, тела которых обнаружили при тушении дома. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.