Ковидный госпиталь в Сокольниках возобновит работу SHOT: в столичных Сокольниках возобновит работу ковидный госпиталь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

19 сентября в столичном районе Сокольники возобновит работу временный госпиталь для больных COVID-19, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Уточняется, что больница откроется в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве.

По данным SHOT, в период с 4 по 10 сентября число людей, которых госпитализировали с COVID-19, увеличилось на 67%, с 346 до 510 человек. Суммарно в столице за неделю было зафиксировано 3040 случаев заболевания коронавирусом.

Как заявил ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, рост заболеваемости COVID-19 возможен в конце осени и зимой. Однако, по его словам, возможный подъем вряд ли окажется существенным. Ученый отмечает, что сейчас по миру распространяется вариант коронавируса «пирола». Он считает, что вирус также должен быть и в России.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд новых мутаций по сравнению с предыдущим штаммом «омикрон». Уточняется, что он будет еще более заразным штаммом. При этом специалисты подчеркнули, что сегодня в России имеются тесты для выявления нового варианта COVID-19, а также препараты для лечения и профилактики.