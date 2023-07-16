Грибники сообщили о взрывоопасной находке в Новой Москве Baza: грибники в Новой Москве нашли предмет, похожий на гранату

Грибники нашли похожий на гранату предмет в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Baza. К месту находки прибыли сотрудники спецслужб и принялись ее исследовать. Территорию оцепили.

По информации канала, жители СНТ «Верховье» отправились по грибы в лесной массив близ садового товарищества. Один из них, потянувшись за добычей, увидел в ветках и листве предмет, с виду напоминающий гранату.

Baza публикует фотографию находки.

Сегодня, 16 июля, в Москве рядом с торговым центром «Авиапарк» обнаружили подозрительный предмет, тоже похожий на гранату. Предполагаемый боеприпас находился во внутреннем дворе одного из домов на Ходынском бульваре.

5 июля около отдела МВД «Лефортово» в Москве была найдена граната с чекой. Снаряд обнаружили на чердаке соседнего здания на Самокатной улице.

До этого житель Якутска нашел под крыльцом своего дома боевые гранаты РГД-5 и РГО. Известно, что мужчина приобрел дом несколько лет назад, однако въехал в него совсем недавно. Он нашел гранаты во время уборки территории. Предыдущий владелец недвижимости, предположительно, переехал четыре года назад в Симферополь.