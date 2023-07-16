Похожий на гранату предмет нашли рядом с ТЦ «Авиапарк» в Москве SHOT: похожий на гранату предмет обнаружили во дворе дома на севере Москвы

Фото: aviapark.com

ТЦ «Авиапарк»

В Москве рядом с торговым центром «Авиапарк» обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, предполагаемый боеприпас нашли во внутреннем дворе одного из домов на Ходынском бульваре.

Экстренные службы уже выехали на место.

14 июля в Гусь-Хрустальном задержали подозреваемого в ограблении круглосуточного магазина. В МВД сообщили, что мужчина забрал деньги из кассы, угрожая муляжом гранаты, который был изготовлен из куска хозяйственного мыла и запала.

В начале недели в Ессентуках сотрудники полиции обнаружили арсенал оружия, который местный житель прятал в бочке с зерном у себя в сарае на территории СНТ. В тайнике у 46-летнего дачника в том числе нашли гранаты Ф-1 и 14 снарядов для гранатометов.

В апреле в Ростове-на-Дону на улице обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 без чеки. На место пришлось выезжать саперу и кинологу. Силовики были вынуждены оцепить дорогу в ближайший жилой комплекс «Красный Аксай». В тот же месяц в бухгалтерии управления ЖКХ в городе Заозерном Красноярского края нашли несколько муляжей гранат РГД-5, Ф-1 и РГД-33.