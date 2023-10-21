Двух сбежавших от родительского гнева братьев нашли спустя два дня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве нашли двух мальчиков, сбежавших из дома из-за страха родительского гнева, пишет Telegram-канал SHOT. Пропавшие нашлись в Кузьминках у девочки, с которой дружили раньше, но перестали общаться около полугода назад.

Полицейские и волонтеры искали школьников два дня, были разосланы приметы. Последний раз их видели накануне вечером в районе Отрадное. Единственный оставшийся у них мобильник не отвечал.

Правоохранители проверяли места жительства всех одноклассников братьев, при этом адрес девочки, где нашли братьев, в числе приятельских не фигурировал. Школьники явились к ней в гости утром и пока отказываются говорить, где провели ночь.

Когда мальчики только пропали, их мать предположила, что таким образом дети решили ее «за что-то воспитать». Известно, что семья относится к благополучным и не состоит ни на каком учете. Сообщается, что причиной побега стали несколько двоек и потерянный мобильный телефон одного из братьев.

Ранее в Кемерово восьмилетний мальчик сбежал из дома после урока, на котором школьникам рассказали, что каждый человек в будущем должен создать семью и завести детей. Свой поступок ребенок объяснил нежеланием жениться.