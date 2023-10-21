Страх перед родителями вынудил двух братьев 11 и 13 лет пуститься в бега Два брата из Подмосковья сбежали из дома из-за страха перед родителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое братьев 11 и 13 лет сбежали из дома в Подмосковье, боясь реакции родителей на полученные двойки и потерянный телефон, сообщил Telegram-канал SHOT. Мальчиков ищут уже второй день, оперативники проверяют квартиры всех их одноклассников.

По информации канала, семья проживает в деревне Мисайлово. После школы братья решили погулять с одноклассниками, а потом сели на автобус и поехали в Москву. Их друзьях рассказывают, что мальчики боялись возвращаться домой из-за страха перед родителями. Единственный оставшийся у них телефон не отвечает.

Мать мальчиков уверена, что своим поступком дети хотят ее «воспитать». Известно, что семья является благополучной, на учете не состоит. По данным канала, последний раз детей видели в столичном районе Отрадное на улице Хачатуряна.

В отряде «Лиза Алерт» рассказали NEWS.ru, что заявка о пропаже мальчиков была принята. Поиски ведутся с ночи, добавили представители организации.

Заявка есть, поиски ведутся с ночи, — сообщили они.

В Бурятии тем временем бесследно пропали две девочки 16 и 14 лет. Школьницы исчезли три недели назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, поиски подростков продолжаются.

Известно, что девочки являются воспитанницами детского дома. Они покинули учреждение 27 сентября. Сотрудники детдома считали, что подростки вышли погулять и скоро вернутся, однако их так и не дождались.