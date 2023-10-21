Две школьницы бесследно исчезли в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Бичура (Бурятия) бесследно пропали две девочки: 16-летняя Ира В. и 14-летняя Саша П., пишет Telegram-канал Baza. По его данным, школьницы исчезли три недели назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, поиски подростков продолжаются.

Известно, что девочки 27 сентября покинули детский дом, в котором воспитывались. С этого дня подростков никто не видел. Сотрудники детдома полагали, что школьницы вышли погулять и скоро вернутся, но этого не произошло.

Тем временем в Свердловской области без вести пропал 10-летний школьник Максим С. По информации волонтеров регионального поискового отряда «Прорыв», ребенок ушел из дома в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Мальчика нашли на следующий день живым и здоровым.

Неделю назад в Забайкальском крае исчезла женщина. Она вместе с супругом поехала в тайгу за кедровыми орешками в составе двух групп. Во время сборов в лесу они разделились. Через какое-то время мужчина вернулся в лагерь один, и жены там не оказалось. Поиски в лесу также не увенчались успехом: удалось найти только корзинку пропавшей и много следов хищников. Жительницу Забайкалья ищут до сих пор. Делом занимаются сотрудники полиции.