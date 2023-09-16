В Екатеринбурге без вести пропал 10-летний школьник

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести 10-летнего школьника Максима С., сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик пропал в субботу, 16 сентября.

Внимание! Пропал десятилетний Максим С.! Он ушел из дома 16 сентября, может находиться в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, — говорится в сообщении.

Волонтеры также сообщили приметы школьника: рост — 148 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Он был одет в черную кофту, джинсы и кроссовки.

Мальчика ищут и сотрудники полиции. Сообщить о местоположении ребенка можно по номеру телефона поискового отряда +7 (900) 044-02-20.

Ранее пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой. Ребенок сам вышел из леса и к тому моменту был очень голодным. В субботу стало известно, что девочка примерно в 16:00 вышла из дома со знакомым ее матери в селе Новосысоевка. После этого о ней ничего не было слышно, ребенка разыскивали полицейские и волонтеры. Семья, в которой подрастает девочка, состоит на учете, мать одна воспитывает пятерых детей. Заявление о пропаже ребенка написала ее мать, после чего правоохранители разослали по всему региону ориентировку на ребенка и мужчину.