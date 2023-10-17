Собиравшая орехи россиянка пропала без вести после нападения медведицы Женщина пропала без вести после нападения медведицы в Забайкальском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Забайкальского края пропала без вести после нападения медведицы на лагерь сборщиков орехов, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Она поехала в тайгу за кедровыми орешками в составе двух групп 14 октября. Сборы резко прекратились после внезапного исчезновения женщины, когда ее муж обнаружил на стоянке следы пребывания медведицы и медвежат. К делу подключились сотрудники полиции.

Проживающая в городе Хилок женщина вместе с супругом собирали орехи на продажу. Во время сборов в лесу они разделились. Через какое-то время мужчина вернулся в лагерь один, и жены там не оказалось. Поиски в лесу также не увенчались успехом: удалось найти только корзинку пропавшей и много следов хищников. Жительницу Забайкалья ищут до сих пор.

Ранее медведица напала на жительницу Башкирии в селе Петровское. Как сообщал SHOT, женщина смогла отбиться от разъяренного хищника сумкой и пакетом. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали рваную рану от когтей на руке.