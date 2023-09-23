Мальчик сбежал после «Разговоров о важном», потому что не хотел жениться В Кемерово мальчик сбежал после «Разговоров о важном» из-за нежелания жениться

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Восьмилетний мальчик сбежал из дома после урока «Разговоры о важном», на котором школьникам рассказали, что каждый человек в будущем должен создать семью и завести детей, сообщает Telegram-канал «Кемерово № 1». Свой поступок ребенок объяснил нежеланием жениться.

Школьник настолько испугался, что через несколько дней собрал вещи и ушел из дома, пока мама была на работе. Нашли мальчика тем же вечером в лесопарке — там он собирался ночевать, укрывшись взятым из дома одеялом.

Мать ребенка сообщила MK.RU, что летом старшие товарищи во дворе рассказали ребенку, откуда берутся дети. По словам женщины, это произвело на ее сына неприятное впечатление и он решил, что никогда не женится.

Он сообщил мне об этом и сказал, что ни за что никогда не будет жениться, потому что ему такое противно и отвратительно. Я не придала его словам большого значения, подумала, что повзрослеет и все поймет сам, без объяснений, — рассказала мать школьника.

Однако в школе на прошлой неделе состоялся урок «Разговоры о важном», речь шла о семейных ценностях. После занятий мальчик несколько дней ходил задумчивый, а затем решил уйти из дома.

Когда пропавшего мальчика нашли, он сказал маме, что все равно сбежит, «потому что, если останется дома, его потом заставят жениться и заниматься сексом». По словам матери, ребенок намерен построить дом в лесу, «где его никто не найдет, и будет жить там один».

В начале сентября в Красноярске пятилетний мальчик сбежал из детского сада и целый час в одиночестве гулял по городу. Обнаружила пропавшего ребенка проезжающая мимо женщина, малыш к тому времени уже успел пройти два километра.