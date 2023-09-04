В Красноярске 5-летний ребенок сбежал из детсада и ушел гулять по городу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске пятилетний мальчик сбежал из детского сада и целый час в одиночестве гулял по городу, пишет KP.RU. Обнаружила пропавшего ребенка проезжающая мимо женщина, малыш к тому времени уже успел пройти два километра. По факту происшествия прокуратура края завела уголовное дело по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет».

Инцидент произошел еще 7 августа в Октябрьском районе Красноярска. Как стало известно, мальчик ушел во время прогулки из детского сада № 15. Ребенок нажал кнопку домофона, и охранник открыл ему дверь. По словам самого охранника, он никого не видел в мониторе и просто открыл калитку. При этом в самом дошкольном учреждении воспитательница заметила его пропажу только через час после прогулки, а заведующая обратилась в полицию спустя два часа.

Ранее в городе Судаке в Крыму воспитательница детского сада «Ласточка» уволилась после того, как ее обвинили в насилии над пятилетней воспитанницей. Педагог взяла девочку за волосы и отвела в помещение из-за того, что во время прогулки у ребенка случился немотивированный приступ агрессии.