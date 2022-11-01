Baza: в Москве началась подготовка около 900 убежищ

Фото: Alexander Ermochenko/xinhuaя/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве началась активная подготовка укрытий в разных районах столицы. По информации канала, в Хамовниках уже оборудовали 30 подобных сооружений: там навели уборку, занесли лавочки, а также купили фонари и аптечки. При этом некоторые помещения в списке укрытий оказались непригодны для подготовки: там необходимо провести капитальный ремонт.

В источнике уточнили, что одно из подобных укрытий — противорадиационное. Как сообщают журналисты канала, убежище обладает защитой от поражающего воздействия излучения.

По словам собеседника Baza, в одном из столичных округов уже готовят около 900 убежищ. Там подготавливают спальные места, устанавливают биотуалеты, скамейки, пополняют запасы питьевой воды и лекарств. Эту работу проводят городские службы в активном темпе. Руководство муниципалитета пояснило, что подобные убежища необходимо организовать «ко вчерашнему дню».

Помимо этого, убежища готовят и в детских домах (Центрах содействия семейному воспитанию). В подвальных помещениях проводят воду и свет, а также закупают продукты и дрова — последние нужны для сооружения полевых кухонь, которые в случае ЧП установят во дворах.

Ранее стало известно, что на фасаде спортивного центра «Экстрим» Москомспорта на Госпитальном Валу появились таблички с указателями убежища, они направляют в подвальное помещение. По словам сотрудников спортивного учреждения, таблички появились совсем недавно, разместить их потребовало руководство спортивного центра.