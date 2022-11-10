Baza: у Кремля задержали недовольного ходом спецоперации пикетчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции на Красной площади

Telegram-канал Baza сообщает, что вечером 9 ноября в Москве полицейские задержали у Кремля мужчину, вышедшего на одиночную акцию протеста в связи с ходом военной операции на Украине. По данным канала, пикетчик выражал недовольство выводом российских войск из Херсона.

Как пишут журналисты, свою позицию по поводу решения командования ВС России мужчина попытался выразить у Спасской башни: он пришел туда с плакатом, на котором было написано: «Предатели. *** все».

Baza сообщает, что после задержания на пикетчика составили протокол по статьям КоАП о нарушении порядка проведения митингов и дискредитации российской армии.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил о выводе войск из Херсона. Решение об этом было принято после доклада командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина о том, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. В связи с этим командующий предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр.