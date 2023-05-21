50 тысяч велосипедистов проехали по Москве

Фото: АГН «Москва»

Порядка 50 тысяч человек приняли участие в столичном велопробеге 21 мая, сообщает официальный портал мэра Москвы. Велофестиваль прошел на Садовом кольце. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что такие мероприятия демонстрируют, что велосипедисты на дорогах столицы — полноправные участники движения.

Велосипед — это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. Но главное, велофестивали показывают, как много в Москве велосипедистов и что они полноправные участники дорожного движения, — сказал Ликсутов.

В 2023 году были организованы четыре фестивальных городка, которые символизируют столичные транспортные проекты: Большую кольцевую линию метро, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр. На этих точках в том числе можно было наблюдать перформансы велоцирка и BMX-шоу.

Ранее кандидат в мастера спорта Алексей Ионов посоветовал новичкам, купившим велосипед, начинать ездить в безопасных местах, чтобы почувствовать уверенность. По его словам, начинающим важно приобрести не только шлем, который следует надевать даже профессионалам, но и наколенники и налокотники.