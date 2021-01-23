Знакомый Макгрегора назвал его карьеру давно законченной

Российский боец смешанного стиля, чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрёв поделился мнением о перспективах Конора Макгрегора после его поражения от Дастина Порье на UFC 257.
Если откровенно, то, может, его карьера уже и закончилась давно. Место в рейтингах было неадекватное. Это были воспоминания о былых успехах, а по факту Конор почти не дрался в последние, тут вышел и нокаутом проиграл. У него проблемы именно в голове. Надо драться до того момента, пока ты этим горишь. Откуда это будет у человека, который богаче Дэйны Уайта? — сказал Бикрёв корреспонденту NEWS.ru.
Бой прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.
Для американца эта победа стала 27-й при 6 поражениях, Макгрегор потерпел пятое поражение при 22 победах. В последних шести поединках ирландец проиграл трижды.
NEWS.ru писал, что по мнению чемпиона UFC Петра Яна Макгрегор был нокаутирован Порье, потому что он «сытый волк».