Знакомый Макгрегора назвал его карьеру давно законченной

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор обратился к действующему чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который ранее объявил о завершении спортивной карьеры.

Бои разные, всё зависит от стиля бойца. Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться, — сказал Макгрегор...