Защиты Усмана и Намаюнас, рубка Гэтжи с Чендлером: чем запомнился UFC 268

В Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» завершился турнир UFC 268. В главном поединке вечера Камару Усман единогласным решением судей взял верх над Колби Ковингтоном и в пятый раз защитил титул в полусреднем весе. В свою очередь, Роуз Намаюнас также провела все пять раундов в битве с Вейла Жанг и отстояла пояс в минимальной категории, а Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер устроили бескомпромиссную дуэль в клетке.

До настоящего дня Абсолютный бойцовский чемпионат лишь четырежды проводил свои турниры на нью-йоркской арене «Мэдисон-сквер-гарден». И если два первых визита на легендарный стадион получились предельно запоминающимися, то следующие два были явно ниже уровнем. Статусу данного мероприятия не соответствовали ни состав участников, ни число титульных схваток. Для сравнения, в 2016-м и 2017 годах на шоу разыгрывалось по три чемпионских звания, а в 2019-м — ни одного. Пояс самого жёсткого ублюдка (BMF) — не в счёт.

В нынешнем году матчмейкеры решили немного исправить ситуацию. Да, UFC 268 было сложно поставить в один ряд с 205-м турниром, который украшали битвы с участием Конора Макгрегора, Хабиба Нурмагомедова и Тайрона Вудли. Тем не менее, он обладал достаточно внушительной программой, способной порадовать поклонников MMA, а особняком стояли три статусные дуэли. Помимо очередных защит пояса Камару Усмана и Роуз Намаюнас, на общем фоне выделялся поединок звёзд лёгкого веса — Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи.

Бой экс-претендентов на титул в дивизионе до 70,3 килограмма по праву считался одним из самых ожидаемых не только на турнире в Нью-Йорке, но и в 2021 году в целом, а по статусу мог уступать разве что титульным схваткам. Подобного мнения долгое время придерживались и обозреватели крупнейших MMA-порталов, и сами организаторы. Тем удивительнее, что в последний момент данную битву решили поставить в самое начало основного карда. И стоит предположить, что сделано это было с целью привлечь максимальную аудиторию к началу главной программы.

И если кто-либо решил пропустить сражение Гэтжи с Чендлером, то впоследствии явно пожалел. Соперники устроили кровопролитную и бескомпромиссную рубку в клетке, имеющую право войти в число претендентов на звание «боя года». На протяжении всех трёх раундов Гэтжи и Чендлер избивали друг друга, лишь под конец немного сбавив обороты. Как итог, 219 значимых ударов в сумме.

Уже в первом раунде каждый из оппонентов мог оказаться на настиле. В середине пятиминутки Чендлер серией размашистых оверхендов чуть было не отправил Гэтжи в нокдаун, но спустя несколько секунд сам чудом избежал подобной участи. Джастин оказался припёрт к сетке, но не думал отсиживаться в обороне, выбрасывая тяжелейшие боковые и апперкоты. Несколько пришлись точно в цель и заметно потрясли Майкла.

Начиная со второго отрезка, преимущество Гэтжи постепенно начало расти. Чендлер по-прежнему упрямо шёл вперёд и иногда даже попадал, но стал всё чаще застаиваться и пропускать всё больше ударов. В одном из эпизодов он задержался на удобной для оппонента дистанции и мгновенно был наказан. Апперкот пришёлся точно в челюсть и свалил Майкла с ног. Джастин бросился добивать, но чудом не преуспел. Опытный экс-чемпион Bellator вовремя нырнул в ноги визави.

Окровавленный Чендлер не сдался и ещё в концовке второго раунда отметился рядом неплохих попаданий (пусть одно из них и предварял тычок в глаз Гэтжи), да и в третьем был не намерен отступать. На протяжении длительного времени он не уступал в стойке, а затем и вовсе отметился амплитудным броском. Майкл прошёл в две ноги, оторвал Джастина от земли и пригвоздил того к канвасу.

Правда, извлечь что-либо полезное из тейкдауна не получилось, а развить успех не хватило сил. Впоследствии Чендлер провёл ещё одну опасную серию, но Гэтжи вновь вернул себе инициативу и чуть было не нокаутировал соперника. В концовке Майкл порадовал публику несколькими попытками вертушек, но не более. Все трое судей ожидаемо встали на сторону Джастина. Хайлайт одержал 23-ю победу в карьере и закрыл поражение от Нурмагомедова.

В первом из титульных поединков встречались Роуз Намаюнас и Вейли Жанг. В апреле американке хватило 78 секунд, чтобы в очередной раз шокировать мир смешанных единоборств, и во второй раз завоевать пояс в минимальном весе. И было любопытно, сумеет ли она вновь нокаутировать спортсменку из Китая.

И уже в дебюте битвы она имела шанс решить все вопросы относительно победителя. В целом, Намаюнас неровно провела отрезок, а некоторое время и вовсе была вынуждена отбиваться от нападок Жанг в партере, но в концовке опасно пробила фронт-кик. Китаянка явно прочувствовала это попадание, но выстояла, да и сигнал об окончании пятиминутки раздался как нельзя вовремя.

В течение двух следующих раундов инициатива переходила от одной спортсменки к другой. Во втором Вейли чуть было не нащупала брешь в обороне Намаюнас и потрясла её, но та быстро восстановилась и даже исполнила тейкдаун. А затем ещё и неплохо сама пробила в челюсть. В третьем уже Роуз владела преимуществом, но позволила оппонентке пройти в ноги и почти минуту провела снизу.

Решающими оказались два заключительных раунда, целиком и полностью оставшиеся за Намаюнас. Чемпионка решила отойти от своего яркого стиля и сделать акцент на методичной работе в партере. В чём-то ей помогла и визави. Именно Вейли инициировала переход на землю в четвёртом отрезке, но не смогла удержать соперницу на спине. Суммарно Роуз провела сверху более шести из последних десяти минут, что и помогло ей добиться успеха. Двое судей встали на сторону американки и лишь один отдал предпочтение девушке-бойцу из Китая.

Что касается главного боя вечера, то ожидания от него были неимоверно высокими. С учётом первого поединка и напряжённых отношений между Камару Усманом и Колби Ковингтоном, болельщики были вправе надеяться увидеть настоящую «войну» в клетке. И хотя напряжение витало в воздухе, стартовый раунд бойцы провели довольно спокойно, практически не форсируя ход схватки. Тем не менее, кровь пролилась. Оппоненты столкнулись головами, вследствие чего у американца открылось рассечение под правым глазом.

Стоит отметить, что отличия от предыдущего очного противостояния были разительными. И главное из них состояло в том, что на этот раз оба спортсмена активно использовали свои борцовские навыки. В первую очередь, это относится к Ковингтону, надеявшегося таким образом измотать визави. Но первый успешный тейкдаун удался именно Усману. Правду, удержать противника на канвасе не удалось.

В основном действо разворачивалось в стойке, где поначалу чувствовалось превосходство Камару. За последнее время он успел серьёзно прибавить в данном аспекте и, хотя в этот раз не демонстрировал чего-то экстраординарного, имел определённое преимущество. И особенно ярко это проявилось в концовке второй пятиминутке. Колби в очередной раз слишком неосмотрительно пошёл вперёд и нарвался на левый хук, отправивший его прямиком на настил. Американец быстро вскочил на ноги, но спустя несколько секунд оказался во втором нокдауне подряд. Битва вполне могла завершиться, но вовремя прозвучал гонг.

Казалось, что в третьем раунде Усман спокойно довершит начатое и одержит третью досрочную победу подряд, но Ковингтон внезапно стал всё чаще попадать. Переиграть Камару тактически у него не получалось, но в шальных обменах ударами он раз за разом оказывался быстрее и точнее. Подобная тенденция сохранилась и в четвёртом отрезке, где Колби смотрелся ещё более впечатляюще. В концовке он и вовсе несколько раз потряс нигерийца, до предела обострив интригу.

Заключительный отрезок получился не таким ярким и более равным, чем предыдущие. Усман вновь включил фирменный джеб, но в одном из разменов вновь позволил нащупать свою челюсть. Однако Ковингтон решил пойти в ноги и вновь прогадал. Впоследствии у него уже не было шанса нокаутировать чемпиона, а концовку омрачил тычок в глаз в исполнении Камару. На этом порыв Колби окончательно иссяк.

По итогам пяти раундов судьи ожидаемо встали на сторону Усмана и отдали ему победу единогласным решением — 48:47 (дважды) и 49:46. Таким образом, нигериец вновь взял верх над Ковингтоном и в пятый раз защитил титул UFC в полусреднем весе. После окончания дуэли оба что-то долго выговаривали друг другу, после чего всё же пожали руки. Хотя вряд ли стоит надеяться, что на этом вражда между ними завершится.

Помимо прочего, турнир UFC 268 запомнился рядом ярких досрочных побед, причём одна из них была зафиксирована ещё в рамках раннего предварительного карда. Колоритный тяжеловес Крис Барнетт невероятным по исполнению уил-киком (круговой удар ногой) снёс с ног опытного Жана Вилланте и одержал свою первую победу под эгидой крупнейшего MMA-промоушена. Также успешными дебютами отметились Иэн Гэрри и Алекс Перейра. Ирландец размашистым правым боковым навстречу сразил Джордана Уильямса, а бразильцу удался красивейший удар коленом в прыжке.

Но если кто-то лишь начинает карьеру на высшем уровне, то путь Фрэнки Эдгара в смешанных единоборствах близится к своему завершению. Битва с Марлоном Верой должна была ответить на вопрос, способен ли 40-летний ветеран взять верх над топ-бойцом легчайшего веса и вернуться в гонку за поясом. И ответ оказался отрицательным. Временами американец не уступал более юному визави, но в концовке третьего раунда заметно подсел физически и напоролся на сокрушительный фронт-кик в челюсть, напомнивший о легендарном нокауте Андерсона Силвы в противостоянии с Витором Белфортом. Как итог, четвёртое поражение в последних пяти схватках.