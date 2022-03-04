«Я свой выбор сделал»: боец Шлеменко высказался о спецоперации на Украине

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко сделал заявление по поводу ситуации на Украине, где 24 февраля проходит российская военная спецоперация. Он отметил, что мир изменился навсегда и каждому настало время определиться с политическими позициями.

Я поддерживаю наших ребят. Я понимаю прекрасно, к чему это всё ведёт, и они там реально выполняют свой долг за наше будущее. За что им большая поддержка от нас лично. Мир больше никогда не будет таким, как прежде. Настало время определиться, с кем вы и кто вы. С русским вы народом, с Россией или же нет, — сказал Шлеменко на своём YouTube-канале.

Он добавил, что свой выбор сделал давно, он русский человек и выступает за будущее своей страны.

1 марта стало известно, что Россия не выступит на Кубке мира по ММА из-за лишения членства в Международной федерации смешанных боевых искусств.

Изначально в турнире должны были принять участие шесть сильнейших сборных мира по рейтингу IMMAF и две объединённые команды — «Арабские чемпионы» и «Балканские чемпионы». Кубок мира по ММА пройдёт с 8 по 12 марта в Бахрейне. В четвертьфинале турнира сборная России должна была провести матчевую встречу с командой Ирландии.